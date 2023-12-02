Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:00

Арабские СМИ сообщили о гибели более 180 жителей Газы после окончания перемирия

Арабские СМИ сообщили о гибели более 180 жителей Газы после окончания перемирия
Фото: Abed Rahim Khatib/Anadolu via Getty Images

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - В результате израильских авианалетов и артиллерийских обстрелов в секторе Газа в пятницу погибли более 180 мирных жителей, сообщают арабские СМИ со ссылкой на данные Минздрава анклава.

Бомбардировки Газы Израилем возобновились в пятницу после того, как сторонам не удалось добиться продления семидневного перемирия. Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху обвинила ХАМАС в нарушении условий соглашения о перемирии, поскольку боевики группировки осуществили пуски ранет по Израилю и прекратили освобождение находящихся в заложниках израильтян.

Израиль, возобновив боевые действия, расширил их географию. В пятницу, как сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), "были нанесены удары по террористическим объектам" в Газе, включая южные районы анклава, куда израильские военные ранее призывали жителей эвакуироваться.

ХАМАС и "Исламский джихад" заявили, что они возобновляют ракетные обстрелы Израиля. К ним присоединилось базирующееся в Ливане движение "Хезболла", которое в пятницу вечером выпустило по израильской территории восемь ракет.

В то же время, как сообщает телеканал CNN, по состоянию на вечер пятницы участники переговоров - Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара, США и Египта - все еще пытались договорится о возобновлении перемирия для освобождения заложников.

ХАМАС утверждает, что у него больше нет женщин и детей, которых нужно освободить, Израиль в это не верит, сообщают источники, знакомые с ходом переговоров.

ЦАХАЛ заявляет, что в Газе все еще находятся в общей сложности 136 заложников - 17 из них, как полагают, женщины и дети.

Источники считают, что, если ХАМАС представит список заложников, которых освободит, и если этот список будет приемлемым для Израиля, перемирие может быть возобновлено.

В случае достижения договоренностей об освобождении всех женщин и детей, стороны могут перейти к обсуждению вопроса о других заложниках - гражданским мужчинам, и военным резервистам, сообщили CNN два источника.

Согласно предыдущему соглашению, ХАМАС должен был освобождать по 10 женщин и детей за каждый день перемирия, при этом Израиль за каждого заложника выпускал из тюрем по три палестинца.

Всего за семь дней перемирия ХАМАС освободил 104 заложников: 80 израильтян и 24 иностранца. Израиль, со своей стороны, выпустил на свободу 240 палестинских заключенных.

Хроника 07 октября – 02 декабря 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС сектор Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сирийские средства ПВО отразили ракетную атаку Израиля в окрестностях Дамаска

Что произошло за день: пятница, 1 декабря

Международная федерация Красного Креста и Полумесяца приостановила членство Белоруссии

МУС призвал Венесуэлу сохранять статус-кво на границе с Гайаной

США ввели санкции против трех компаний за перевозку танкерами нефти РФ дороже price cap

США ввели санкции против трех компаний за перевозку танкерами нефти РФ дороже price cap

Суд удовлетворил иск ВТБ о взыскании 112,6 млн евро с европейской "дочки"

Россию не переизбрали в Совет Международной морской организации ООН

Россию не переизбрали в Совет Международной морской организации ООН

ОАЭ создают климатический фонд на $30 млрд и хотят привлечь $250 млрд к 2030 г.

ОАЭ создают климатический фонд на $30 млрд и хотят привлечь $250 млрд к 2030 г.

Добыча нефти в США в сентябре обновила мировой рекорд

Добыча нефти в США в сентябре обновила мировой рекорд

Лавров не заметил изоляции РФ на заседании ОБСЕ, напомнив о "побеге" Блинкена

Лавров не заметил изоляции РФ на заседании ОБСЕ, напомнив о "побеге" Блинкена
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });