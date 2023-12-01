Генсек ООН опечален возобновлением боев в секторе Газа

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил сожаление в связи с возобновлением боевых действий в секторе Газа.

"Я выражаю глубокое сожаление в связи с возобновлением военной операции в секторе Газа", - написал он в соцсети Х.

"Я все еще надеюсь, что удастся возобновить гумпаузу. Возобновление боевых действий только показывает, насколько важно обеспечить долгосрочное прекращение огня в гуманитарных целях", - добавил Гуттериш.

1 декабря Армия обороны Израиля возобновила боевые действия против ХАМАС после запуска ракеты из сектора Газа по Израилю. В МИД Катара сообщили, что, несмотря на это, продолжаются переговоры между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников и продлении перемирия.