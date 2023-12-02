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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:00

Сирийские средства ПВО отразили ракетную атаку Израиля в окрестностях Дамаска

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Сирийские средства ПВО рано утром в субботу отразили израильскую ракетную атаку на цели в окрестностях Дамаска, сообщили сирийские государственные СМИ.

"Израильский противник осуществил воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голанских высот, целями были некоторые объекты в окрестностях города Дамаск", - сообщило сирийское государственное информационное агентство САНА со ссылкой на военный источник.

В Минобороны Сирии заявили, что сбили большинство ракет.

В результате был нанесен только материальный ущерб, отмечается в сообщении.

Израиль Сирия Дамаск
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