Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:43

Военные РФ сообщили о ракетных ударах Израиля по объектам в Сирии

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Израиля нанесли ракетные удары по сирийским объектам в провинции Дамаск, заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

"22 ноября в период с 02:32 до 02:44 вооруженные силы Израиля с позиций на территории оккупированных Голанских высот нанесли ракетные удары из реактивных систем залпового огня по сирийским объектам инфраструктуры в провинции Дамаск", - рассказал Кулить на брифинге в среду.

"В результате израильских ракетных ударов четыре человека получили ранения", - сообщил представитель ЦПВС.

По его данным, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела позиций сирийских правительственных войск боевиками запрещенных в России террористических группировок "Джабхат ан-нусра" и "Исламская партия Туркестана" в провинциях Идлиб и Латакия.

Кулить также сообщил о продолжающихся нарушениях авиацией международной коалиции во главе с США воздушного пространства Сирийской Арабской Республики.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано два случая нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал представитель ЦПВС.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 11 нарушений двумя парами истребителей F-15, двумя парами истребителей F-16, парой истребителей "Rafale" и многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C коалиции", - добавил он.

Дамаск Вадим Кулить Израиль Сирия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минобороны КНДР прекратит выполнять соглашение с Южной Кореей в военной сфере

ВВП Великобритании вырастет на 0,6% в 2023 году и на 0,7% в 2024 году

ВВП Великобритании вырастет на 0,6% в 2023 году и на 0,7% в 2024 году

Два человека погибли в результате взрыва на мосту между США и Канадой

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль перед началом прекращения огня провел рейд в зданиях разведки ХАМАС

Израиль перед началом прекращения огня провел рейд в зданиях разведки ХАМАС

Что произошло за день: среда, 22 ноября

Финляндия закроет все КПП на границе с РФ, кроме одного

Финляндия закроет все КПП на границе с РФ, кроме одного

Глава "Моссада" отправляется в Катар для проработки деталей сделки с ХАМАС

Орбан готов блокировать новую помощь Киеву при отсутствии общей стратегии ЕС

Путин сообщил об отправке в Африку первых судов с бесплатным российским зерном

Путин сообщил об отправке в Африку первых судов с бесплатным российским зерном

"Хезболла" и ХАМАС намерены продолжать координировать свои действия

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });