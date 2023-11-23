Военные РФ сообщили о ракетных ударах Израиля по объектам в Сирии

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Израиля нанесли ракетные удары по сирийским объектам в провинции Дамаск, заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

"22 ноября в период с 02:32 до 02:44 вооруженные силы Израиля с позиций на территории оккупированных Голанских высот нанесли ракетные удары из реактивных систем залпового огня по сирийским объектам инфраструктуры в провинции Дамаск", - рассказал Кулить на брифинге в среду.

"В результате израильских ракетных ударов четыре человека получили ранения", - сообщил представитель ЦПВС.

По его данным, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела позиций сирийских правительственных войск боевиками запрещенных в России террористических группировок "Джабхат ан-нусра" и "Исламская партия Туркестана" в провинциях Идлиб и Латакия.

Кулить также сообщил о продолжающихся нарушениях авиацией международной коалиции во главе с США воздушного пространства Сирийской Арабской Республики.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано два случая нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал представитель ЦПВС.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 11 нарушений двумя парами истребителей F-15, двумя парами истребителей F-16, парой истребителей "Rafale" и многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C коалиции", - добавил он.