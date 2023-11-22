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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:35

СМИ сообщили об ударах ВВС Израиля по югу Дамаска

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В Сирии военные задействовали системы ПВО, чтобы отразить серию авиаударов Израиля в районе южного Дамаска, сообщает иранское агентство Mehr.

По некоторым данным, возле аэропорта Дамаска поднимаются клубы черного дыма.

Сирийское агентство Sana, ссылаясь на военный источник, сообщило, что израильские самолеты выпустили две ракеты по цели рядом с Дамаском, пишет The Times of Israel. ПВО сбили одну из них, вторая долетела и нанесла материальный ущерб. По информации Sana, обошлось без пострадавших. О работе ПВО также сообщила сирийская проправительственная радиостанция Sham FM.

Израиль и ХАМАС в ночь на 22 ноября договорились о временном прекращении огня. Представитель "Хезболлы" заявил журналистам, что, хотя группировка не является стороной соглашения, она к нему присоединится и не будет обстреливать Израиль до тех пор, пока израильские военные будут соблюдать договоренности. Соглашение пока не вступило в силу, боевые действия в секторе Газа продолжаются.

Хроника 07 октября – 22 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Газа Дамаск Израиль ХАМАС Сирия
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