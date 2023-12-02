КНДР будет считать объявлением войны любое воздействие на ее спутник

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Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - США не исключают, что могут предпринять определенные действия, чтобы воспрепятствовать нормальной работе запущенного КНДР в ноябре разведывательного спутника, это будет считаться Пхеньяном объявлением войны, говорится в комментарии представителя Минобороны Северной Кореи.

Он пишет, что "заинтересованное лицо командования американских космических сил намекнуло на военную атаку на наш спутник-разведчик, заявив, что посредством разнообразных "обратимых и необратимых методов" можно ослаблять способность враждебной страны к использованию космического пространства".

"Любое воздействие на космическое средство КНДР будет считаться объявлением войны нашему государству", - говорится в комментарии, распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Пхеньян предупредил, что если США "попытаются нарушить законную сферу суверенного государства", безосновательно рассматривая северокорейский спутник в качестве оружия, "то КНДР будет изучать ответные меры как право на самозащиту для сокращения и устранения живучести разведывательных спутников США".

В субботу, 2 декабря, американской ракетой-носителем Falcon 9, стартовавшей с космодрома Ванденберг в Калифорнии, на орбиту был выведен первый разведывательный спутник Южной Кореи.

Как сообщило агентство "Ренхап", в Минобороны Кореи считает, что запуск спутника "станет кульминацией стремления Сеула к возможностям космической разведки на фоне растущих угроз со стороны Северной Кореи".