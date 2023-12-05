Советники по нацбезопасности Южной Кореи, США и Японии обсудят геополитические угрозы

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Советники по национальной безопасности Южной Кореи, США и Японии встретятся в Сеуле на этой неделе, чтобы обсудить совместные меры реагирования на региональные геополитические риски, включая северокорейские угрозы, сообщает информационное агентство "Ренхап".

"Советники по национальной безопасности наших трех стран соберутся в Сеуле, чтобы выработать стратегию реагирования на геополитические риски в регионе, особенно на угрозу, исходящую от Северной Кореи", - заявил посол Южной Кореи в США Чо Хен Дон.

По данным агентства, советник президента Южной Кореи по национальной безопасности Чо Тхэ Ен и его коллеги из США и Японии Джейк Салливан и Такео Акиба намерены провести трехсторонние переговоры в пятницу и субботу.

Как заявил посол Южной Кореи в США, недавний запуск Северной Кореей спутника-шпиона подчеркивает настоятельную необходимость сотрудничества в области безопасности между тремя странами.