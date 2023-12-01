Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:00

SpaceX вывела на орбиту южнокорейский разведывательный спутник

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в пятницу вывела на орбиту южнокорейский разведывательный спутник, а также 24 исследовательских мини-спутника, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск ракеты был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 17-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на базе Ванденберг.

SpaceX США Южная Корея
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: пятница, 1 декабря

Международная федерация Красного Креста и Полумесяца приостановила членство Белоруссии

МУС призвал Венесуэлу сохранять статус-кво на границе с Гайаной

США ввели санкции против трех компаний за перевозку танкерами нефти РФ дороже price cap

США ввели санкции против трех компаний за перевозку танкерами нефти РФ дороже price cap

Суд удовлетворил иск ВТБ о взыскании 112,6 млн евро с европейской "дочки"

Россию не переизбрали в Совет Международной морской организации ООН

Россию не переизбрали в Совет Международной морской организации ООН

ОАЭ создают климатический фонд на $30 млрд и хотят привлечь $250 млрд к 2030 г.

ОАЭ создают климатический фонд на $30 млрд и хотят привлечь $250 млрд к 2030 г.

Добыча нефти в США в сентябре обновила мировой рекорд

Добыча нефти в США в сентябре обновила мировой рекорд

Лавров не заметил изоляции РФ на заседании ОБСЕ, напомнив о "побеге" Блинкена

Лавров не заметил изоляции РФ на заседании ОБСЕ, напомнив о "побеге" Блинкена
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });