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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

ЦАХАЛ сообщил, что ликвидировал командира батальона ХАМАС, ответственного за рейды 7 октября

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля заявила, что ликвидировала командира батальона "Шати" палестинского движения ХАМАС, который командовал рейдами движения на территории страны 7 октября.

"Следуя разведданным ЦАХАЛА и ISA (силы израильского управления по безопасности - ИФ), истребитель ЦАХАЛ нанес удар и убил Хайтама Хуваджари, командира батальона "Шати" ХАМАС. Под его командованием террористы ХАМАС совершили рейды на израильскую территорию 7 октября во время вторжения и массовых убийств на юге Израиля", - говорится в заявлении армии обороны Израиля, опубликованном в Telegram.

Отмечается, что Хуваджари также обеспечивал безопасность деятельности ХАМАС в больнице Шифа и "командовал силами ХАМАС, сражавшимися против солдат ЦАХАЛ в районе Шати".

"Он также был ответственен за проведение многочисленных террористических актов против израильтян", - сообщили израильские военные.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. По последней информации палестинского Минздрава, в секторе Газа погибли свыше 15 тыс. человек, более 40 тыс. получили ранения. Однако министерство не уточняет, кто из погибших относится к мирным жителям, а кто к членам военизированных групп.

Боевые действия в Газе возобновились 1 декабря после того, как сторонам не удалось добиться продления семидневного перемирия. Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху обвинила ХАМАС в нарушении условий соглашения о перемирии, поскольку боевики группировки осуществили пуски ранет по Израилю и прекратили освобождение находящихся в заложниках израильтян.

Хроника 07 октября – 04 декабря 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС ЦАХАЛ
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