В Гайане усмотрели угрозу целостности своей страны в заявлениях Каракаса

Гайана вынесет обсуждение проблемы в Совет безопасности ООН

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Власти Гайаны расценивают действия Венесуэлы по отношению к спорному региону Эссекибо как угрозу территориальной целостности страны, заявил президент Гайаны Ирфаан Али.

"Администрация венесуэльского президента Николаса Мадуро объявила о претворении в жизнь итогов фальсифицированного референдума, Гайана считает это неминуемой угрозой территориальной целостности и предпримет ряд превентивных мер", - сказал Али.

"В известность поставлены генсек ООН и лидеры ряда государств. Гайана выносит эту проблему на заседание СБ ООН, а также обращает на нее внимание стран Карибского сообщества, Организации американских государств, других партнеров, в частности США, Великобритании. Бразилии и Франции", - отметил президент.

По его словам, Гайана продолжает расценивать меры, предпринятые Венесуэлой, как полное пренебрежение вердикту Международного уголовного суда, который на прошлой неделе призвал Каракас воздержаться от любых действий, которые поставили бы под вопрос контроль Гайаны над территорией Эссекибо.

В Венесуэле 3 декабря прошел референдум о статусе Эссекибо, который Венесуэла на протяжении ста лет оспаривает у Гайаны. В Венесуэле указывают, что в колониальную эпоху регион принадлежал испанской короне, как и другие территории современной Венесуэлы, а в 1899 году, когда Гайана была британской колонией, международные третейские судьи провели границы, по которым Эссекибо отошел британской короне. В правительстве Мадуро назвали регион украденным тех обстоятельствах.

Как заявили затем в Каракасе, большинство избирателей высказались за присоединение Эссекибо к Венесуэле. Правительство и Совет безопасности Венесуэлы обсудили ряд первоочередных мер по обороне нового региона, о назначении его руководителя, нанесении его на карты и распространение этих карт, а также о соцподдержке местных жителей.

Венесуэльской нефтяной компании PDVSA и "Венесуэльской корпорации Гайаны" президент Мадуро дал поручение создать региональные подразделения, начать выдачу лицензий на изыскание и эксплуатацию нефти, газа и минеральных ресурсов, а также выработать нормы, запрещающие заключать контракты с предприятиями, работающими или сотрудничающими на концессиях на подлежащем делимитации шельфе, выданных Гайаной в одностороннем порядке.