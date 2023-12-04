Израиль ведет бои в районе основной дороги, соединяющей север и юг Газы

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что в районе Салах ад-Дин, через который проходит основная дорога с севера на юг сектора Газа, идут боевые действия, в связи с чем мирных граждан для прохода на юг призывают пользоваться альтернативными маршрутами, передает газета The Times of Israel.

"Боевые действия и военное наступление сил ЦАХАЛ в районе Хан-Юнис делают невозможным передвижение мирных жителей через Салах ад-Дин (...)", - говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Военные отметили, что будут содействовать передвижению мирных граждан через объездной маршрут к западу от Хан-Юниса.

Армия обороны Израиля в настоящее время продолжает продвижение вглубь сектора Газа к Хан-Юнису - городу и центру одноименной провинции в анклаве, указывает газета.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.

С 24 ноября в Газе действовал режим прекращения огня, однако боевые действия возобновились 1 декабря после того, как сторонам не удалось добиться его продления. Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху обвинила ХАМАС в нарушении условий соглашения о перемирии, поскольку боевики группировки осуществили пуски ракет по Израилю и прекратили освобождать находящихся в секторе Газа заложников.