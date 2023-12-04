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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

В секторе Газа сообщили, что число жертв израильских ударов превысило 15,8 тыс.

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Свыше 15,8 тысяч человек погибли в секторе Газа с начала военной операции Израиля 7 октября, сообщают ближневосточные СМИ со ссылкой на палестинские медслужбы.

По их информации, 70% жертв - это женщины и дети.

Обновленные данные опубликованы на фоне сообщений об активизации боевых действий со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа, в частности на юге анклава.

Ранее в понедельник в ЦАХАЛ заявили, что в районе Салах ад-Дин, через который проходит основная дорога с севера на юг сектора Газа, идут боевые действия, в связи с чем мирных граждан для прохода на юг призывают пользоваться альтернативными маршрутами.

Палестинская компания Paltel в свою очередь сообщила, что все системы связи, в том числе мобильная связь и интернет, не работают в городе Газа и на севере сектора Газа из-за "отключения основных элементов нашей сети в связи с боевыми действиями".

При этом глава израильского Минобороны Йоав Галлант заявил, что "армия работает на максимуме своих возможностей, глава Генштаба работает смело и успешно". Он отметил, что "судьба террористов ХАМАС на юге будет такой же, что на севере или даже хуже".

В Армии обороны Израиля также указали, что нанесли в понедельник удары по позициям ливанского шиитского движения "Хезболла" на юге Ливана, в частности по складу оружия.

В понедельник директор службы внутренней безопасности Израиля (Шин-Бет) Ронен Бар подчеркнул, что кабинет министров страны поставил задачу ликвидировать ХАМАС и его лидеров вне зависимости от того, в каких странах они находятся.

В ответ на это заявление в Анкаре предупредили Израиль о "серьезных последствиях" в случае подобных действий.

Между тем многие международные организации продолжают выражать обеспокоенность гуманитарной ситуацией в секторе Газа.

Глава Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич-Эггер назвала "уровень человеческих страданий (жителей сектора Газа - ИФ) невыносимым". "Недопустимо, чтобы у гражданских лиц не было ни одного безопасного места в Газе, а ввиду военной осады в настоящее время там также невозможно и оказать достаточную гуманитарную помощь", - добавила она.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на фоне ситуации в секторе Газа сообщила, что получила запрос от 15 стран на проведение экстренного заседания 10 декабря.

Хроника 07 октября – 04 декабря 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС ЦАХАЛ сектор Газа
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