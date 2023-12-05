США ввели санкции против еще 11 компаний из Белоруссии и восьми физлиц

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - США ввели санкции против восьми белорусских физлиц и 11 компаний, сообщает сайт американского Минфина.

В том числе под санкции попали генсек Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов, а также предприниматели Александр Шакутин, Павел Топузидис и Виктор Петрович. Из компаний под санкциями оказались в том числе концерн "Беллесбумпром", ММЗ им. Вавилова - управляющая компания холдинга "БелОМО", РУП "Белтаможсервис".

В Минфине отметили, что санкции связаны с "антидемократическими действиями и нарушениями прав человека", способствованием обогащению семьи президента Александра Лукашенко, а также оказанием поддержкой российской спецоперации на Украине.