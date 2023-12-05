Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

США ввели санкции против еще 11 компаний из Белоруссии и восьми физлиц

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - США ввели санкции против восьми белорусских физлиц и 11 компаний, сообщает сайт американского Минфина.

В том числе под санкции попали генсек Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов, а также предприниматели Александр Шакутин, Павел Топузидис и Виктор Петрович. Из компаний под санкциями оказались в том числе концерн "Беллесбумпром", ММЗ им. Вавилова - управляющая компания холдинга "БелОМО", РУП "Белтаможсервис".

В Минфине отметили, что санкции связаны с "антидемократическими действиями и нарушениями прав человека", способствованием обогащению семьи президента Александра Лукашенко, а также оказанием поддержкой российской спецоперации на Украине.

Минфин США Белоруссия Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Гражданин Бельгии попал под санкции США за закупку электроники для России

Германский индекс DAX завершил торги во вторник на рекордном уровне

Германский индекс DAX завершил торги во вторник на рекордном уровне

В ФРГ в результате непогоды погибли три человека

В ФРГ в результате непогоды погибли три человека

Визит Мадуро в РФ может состояться до конца года

Brent подорожала до $78,43 за баррель

Brent подорожала до $78,43 за баррель

Франция заморозила активы лидера ХАМАС Синвара

Путин 6 декабря совершит рабочие визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });