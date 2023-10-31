Белоруссия продлила запрет на ввоз продукции Skoda, Liqui Moly и Beiersdorf

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Правительство Белоруссии продлило до конца 2024 года введенный в мае 2021 года запрет на ввоз продукции Skoda, Liqui Moly и Beiersdorf (владеет, в частности, торговой маркой Nivea), соответствующее постановление совета министров опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

"Продлить до 31 декабря 2024 года включительно действие пунктов 2 и 4 постановления совета министров Республики Беларусь от 23 апреля 2021 года 240 "О применении специальных мер", - говорится в документе.

Постановлением 240 определен перечень запрещенных к ввозу и реализации в Белоруссии товаров, которые производятся компаниями Beiersdorf, Skoda Auto и Liqui Moly, а также случаи, в которых действие запрета не распространяется.

Новое постановление вступает в силу с 5 ноября 2023 года.

В мае 2021 года правительство "для обеспечения защиты национальных интересов с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа" ввело запрет на ввоз на территорию республики продукции компаний Skoda, Liqui Moly и Beiersdorf. Мера вводилась на полгода и затем неоднократно продлевалась на такой же срок.

Запрет не касается товаров, которые ввозятся для личного пользования, а также транспортных средств, которые зарегистрированы в странах ЕАЭС или временно ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС.

Кроме того, в Белоруссии действует указ президента "О применении специальных мер". Он запрещает ввоз и реализацию товаров, страной происхождения которых является государство, применившее санкции в отношении белорусских компаний или физических лиц. В соответствии с указом, правительству предоставлены полномочия по утверждению перечня подобных товаров и товаропроизводителей.

Beiersdorf, Skoda и Liqui Moly ранее отказались спонсировать чемпионат мира по хоккею в Белоруссии из-за политической ситуации в стране после президентских выборов 2020 года (турнир планировали провести в Латвии и Белоруссии). Позже Международная федерация хоккея лишила Минск права на проведение турнира.