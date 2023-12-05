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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

США заявили, что РФ недавно отвергла новое предложение по Уилану и Гершковичу

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Администрация США не прекращает работу по освобождению находящихся в заключении в РФ американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, недавно Вашингтон сделал Москве "существенное предложение", но оно было отклонено, заявил представитель госдепа Мэтью Миллер.

По его словам, Штаты уже сделали России множество предложений по освобождению Гершковича и Уилана, и Вашингтон постоянно обсуждает этот вопром с партнерами и союзниками, которые могут как-либо помочь.

Миллер добавил, что Вашингтон продолжит работать над освобождением американских граждан за рубежом, отметив, что эта задача является приоритетной как для госсекретаря Энтони Блинкена, так и для президента Джо Байдена.

О задержании Гершковича, гражданина США 1991 года рождения, 29 марта сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. По данным ведомства, журналист The Wall Street Journal, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".

Уилан, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также подданным Великобритании, 15 июня 2020 года был приговорен Мосгорсудом к 16 годам заключения за шпионаж.

США РФ Пол Уилан Эван Гершкович
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