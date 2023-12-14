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ХроникаПутин: "Прямая линия" - 2023Обновлено в 00:35

Мосгорсуд оставил журналиста WSJ Гершковича под арестом до 30 января

Мосгорсуд оставил журналиста WSJ Гершковича под арестом до 30 января
Эван Гершкович на заседании Мосгорсуда
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отказал в освобождении корреспондента московского бюро газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, оставив его под арестом до 30 января. Репортер обвиняется в шпионаже.

Судебное заседание прошло в закрытом режиме, поскольку материалы дела содержат гриф "секретно".

28 ноября Лефортовский суд Москвы продлил арест Гершковича до 30 января 2024 года.

О задержании Гершковича, гражданина США 1991 года рождения, 29 марта сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ. Журналисту предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Ему грозит от 10 до 20 лет заключения.

По данным спецслужбы, журналист, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Как пояснили в ФСБ, американца задержали в Екатеринбурге "при попытке получения секретных сведений".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее заявил, что Гершковича "взяли с поличным".

Защита Гершковича сообщала, что он не признает вину. Американские власти назвали арест Гершковича незаконным, заверив, что будут добиваться его освобождения. Журналист содержится в московском СИЗО "Лефортово".

Мосгорсуд Эван Гершкович The Wall Street Journal
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