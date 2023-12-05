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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

ХАМАС не отпустит заложников, пока Израиль не прекратит боевые действия в Газе

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - В палестинской группировке ХАМАС заявили, что не намерены отпускать на свободу заложников до тех пор, пока Израиль не остановит боевые действия в секторе Газа.

По сообщению газеты The Jerusalem Post, такую позицию озвучил во вторник один из руководителей ХАМАС Усама Хамдан.

"Мы считаем, что ответственность за жизни израильских заложников несет Нетаньяху (премьер Израиля Биньямин Нетаньяху - ИФ). Кроме того, он же несет ответственность за то, что соглашения по обмену заложниками не удалось выполнить до конца", - сказал он.

По уточненным данным, в настоящее время палестинские группировки из сектора Газа все еще удерживают в заложниках 138 человек.

В последние дни Израиль возобновил боевые операции в секторе Газа, сконцентрировавшись на южной части этого палестинского анклава.

Хроника 07 октября – 05 декабря 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Биньямин Нетаньяху ХАМАС Газа Израиль
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