ЦАХАЛ сообщил об ожесточенных боях в центре Хан-Юниса

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля дошла до центра города Хан-Юнис на юге сектора Газа и ведет самые ожесточенные бои с начала наземной операции, сообщает The Times of Israel со ссылкой на представителя ЦАХАЛа.

"Мы в центре Джебалии, в центре Шеджаи и, начиная с этого вечера, в центре Хан-Юниса (...). Это самый напряженный день с начала операции, причем как с точки зрения числа убитых террористов, так и с точки зрения количества боестолкновений с врагом и интенсивности наших ударов как с земли, так и с воздуха", - заявил командующий Южным военным округом генерал-майор Ярон Финкельман.

Израильские власти считают, что многие главари ХАМАС находятся в Хан-Юнисе.

Начальник Генштаба ЦАХАЛа Герци Халеви заявил на пресс-конференции, что силы Израиля окружили этот город, и сейчас начинается третий этап наземной операции против ХАМАС в секторе Газа. Одновременно, по его словам, военные стремятся развить успех и в северной части анклава.

Халеви отметил, что в последние дни были убиты многие боевики, в том числе высокопоставленные командиры ХАМАС.

Власти Газы сообщают, что число погибших в секторе выросло до 16 248, среди них 7,1 тысячи детей.

Продолжаются активные ракетные атаки по Израилю со стороны сектора Газа. Как сообщает Ynet, ХАМАС запустил в сторону Тель-Авива около 15 ракет, один израильтянин был ранен. Сигналы воздушной тревоги можно было услышать и в других центральных населенных пунктах, а также на юге страны. В южном Ашкелоне две женщины получили ранения после того, как ракета попала в здание.

Также сирены воздушной тревоги можно было слышать у границы с Ливаном, они прозвучали в городе Кирьят-Шмона и других населенных пунктах на севере страны.

Обстановка на севере Израиля остается напряженной. В израильской армии заявили, что саперы осматривают "вражеский" беспилотник, вошедший в израильское воздушное пространство со стороны Ливана и упавший недалеко от населенного пункта. Также израильские истребители атаковали несколько объектов "Хезболлы" на юге Ливана, в том числе наблюдательные пункты и склады оружия.