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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Суд в Иране готов взыскать с США $49,77 млрд за гибель генерала Сулеймани

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В Тегеране суд, который рассматривает международные дела, приговорил администрацию США и 42 связанных с нею юридических и физических лиц к выплате $49,77 млрд за причастность к убийству генерала Касема Сулеймани, сообщает IRNA.

Решение вынесено по искам 3 318 заявителей о возмещении материального и морального ущерба "в связи с мученической смертью Касема Сулеймани".

Генерал Сулеймани был убит 3 января 2020 года в результате авиаудара ВВС США в районе аэропорта Багдада. Ракетный удар был нанесен по личному приказу тогдашнего президента США Дональда Трампа, сообщал тогда Пентагон.

Генерал Сулеймани руководил элитным подразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), отвечающим за военную разведку, а также за специальные операции за пределами самого Ирана. Подразделение подчиняется напрямую верховному лидеру республики Али Хаменеи.

Али Хаменеи Иран КСИР США Пентагон Касем Сулеймани
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