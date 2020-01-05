Решение Трампа о ликвидации Сулеймани поразило Пентагон и администрацию США

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Руководство Пентагона "было шокировано" тем, что президент Дональд Трамп выбрал самую радикальную из предложенных ему ряда мер - ликвидацию Касема Сулеймани - в качестве способов воздействия на политику Тегерана в Ираке, сообщает газета New York Times со ссылкой на собственные источники.

По данным газеты, чиновники Пентагона обычно представляют президенту экстремальные решения, чтобы другие варианты казались более разумными по сравнению с ними.

Хотя 28 декабря Трамп первоначально отверг вариант убийства Сулеймани, "он пришел в ярость, когда поддерживаемые Ираном боевики напали на посольство США в Ираке", сообщило издание со ссылкой на представителей Пентагона и администрации Трампа.

Решение о ликвидации иранского военачальника президент принял 2 января, чем "шокировал чиновников Пентагона", пишет газета.

Позднее администрация Трампа будет отстаивать совершенную акцию под предлогом того, что Сулеймани планировал ряд атак на американских военных и дипломатов. Вместе с тем, газета отмечает, что в администрации возникли разногласия по поводу того, действительно ли существовали такие планы.

Один из чиновников сказал изданию, что администрация не располагала подтвержденной информацией о планах атак, которые якобы вынашивал Иран.

Гибель иранского генерала

Командир иранского спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани погиб в ночь на 3 января во время нанесенного США авиаудара близ аэропорта Багдада. Как сообщил Пентагон, операция по его уничтожению в Ираке была проведена американскими военными по указанию президента Дональда Трампа.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Сулеймани не останется без отмщения.

Накануне постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи предупредил, что ответом Тегерана за убийство США Сулеймани будет военная акция.