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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Европарламент призвал усилить надзор за помощью третьим странам, включая Украину

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Комитет Европейского парламента по бюджетному контролю утвердил доклад о борьбе с мошенничеством за 2022 год, указав на необходимость тщательно контролировать ЕС третьим странам, в том числе Украине.

В докладе подчеркивается "большой риск для финансовых интересов ЕС" из-за фаворитизма при получении средств Евросоюза, отмечается в коммюнике Европарламента.

В принятом документе говорится, что средства ЕС, предназначенные для помощи странам, не входящим в Евросоюз, и деньги, выделяемые Украине в связи с нынешней ситуацией, "не отслеживаются и не контролируются должным образом".

Доклад "призывает (Европейскую) комиссию проводить более тщательные проверки, чтобы иметь уверенность, что средства ЕС в итоге дойдут до тех, кто больше всего в них нуждается".

В частности, евродепутаты "обеспокоены многочисленными нарушениями, затрагивающими инструмент помощи при подготовке к вступлению" в ЕС. Поэтому доклад также призывает Еврокомиссию "защитить от мошенничества любые будущие действия" по оказанию помощи, например, в случае с Украиной, которая пользуется значительными европейскими ресурсами.

Этот доклад появился в разгар дискуссий вокруг предложения Европейской комиссии пополнить бюджет ЕС на 2024-2027 годы с учетом выделения Украине макрофинансовой помощи в 50 млрд евро.

ЕК Европарламент Украина
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