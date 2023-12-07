Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

ЕС призвал Израиль прекратить насилие на Западном берегу Иордана со стороны поселенцев

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Насилие и террористические действия израильских поселенцев на Западном берегу Иордана против мирных палестинцев нарастают, и это вызывает обеспокоенность G7 и ЕС, заявил Петер Стано, представитель главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

"Это подрывает безопасность и стабильность. И мы видели, что Соединенные Штаты ввели санкции против тех, кто совершает это насилие, а G7 требует, чтобы израильские власти привлекли к ответу перед правосудием виновных в этих преступлениях и нападениях", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

В миреСын члена военного кабинета министров Израиля погиб в секторе ГазаЧитать подробнее

"Это возросшее насилие радикальных поселенцев, которые неизбирательно терроризируют невиновных палестинцев, разрушают их дома, а порой общественные здания, финансировавшиеся Европейским союзом, - все это сильно тревожит нас. Мы поднимаем эту тему в контактах с нашими израильскими партнерами, доводим до них наше беспокойство, как через представительство ЕС на месте, так и по другим каналам. Мы повторяем, что это недопустимо, это надо прекратить, а виновные должны ответить за свои преступления", - отметил Стано.

Он назвал это "опасной тенденцией", требующей расследования, подчеркнув, что дальнейшая эскалация не послужит ничьим интересам.

Пресс-секретарь сообщил, что эта тема уже поднималась во время последней дискуссии министров иностранных дел стран ЕС на их неформальном совещании по видеосвязи, которое провел Боррель по итогам своего ближневосточного турне 20 ноября. И она будет снова обсуждаться на заседании Совета ЕС на уровне глав МИД 11 декабря, добавил он.

В миреЧисло жертв израильских ударов в секторе Газа превысило 17 тыс. человекЧитать подробнее

На просьбу прокомментировать это обсуждение и его возможные выводы Стано ответил отказом, объяснив, что содержание планируемых дискуссий министров, проходящих в конфиденциальной обстановке, никогда не раскрывается, а говорить о каких-либо мерах по результату совещания преждевременно, пока нет соответствующего консенсуса 27 государств-членов союза.

"И мы чрезвычайно обеспокоены гуманитарной ситуацией в Газе", - продолжил представитель Борреля. По его словам, эта тема также "будет глубоко и детально обсуждаться" в ближайший понедельник на заседании Совета ЕС.

При этом он заявил, отвечая на вопрос, что не берется предсказывать, дойдет ли дело до предложения о прекращении огня.

ЕС Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Индонезия может ввести безвизовый въезд для российских туристов

Глава Евросовета приветствовал договоренности между Баку и Ереваном

Сын члена военного кабинета министров Израиля погиб в секторе Газа

Армения и Азербайджан подтвердили намерение заключить мирный договор

Армения и Азербайджан подтвердили намерение заключить мирный договор

Что произошло за день: четверг, 7 декабря

Генпрокуратура РФ попросила Канаду экстрадировать бывшего эсэсовца Гунько

Институт цвета Pantone назвал цвет 2024 года

Институт цвета Pantone назвал цвет 2024 года

Совет Федерации ратифицировал реструктуризацию части госдолга Белоруссии

Великобритания ввела санкции в отношении двух россиян по обвинению в кибератаках

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });