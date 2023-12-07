ЕС призвал Израиль прекратить насилие на Западном берегу Иордана со стороны поселенцев

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Насилие и террористические действия израильских поселенцев на Западном берегу Иордана против мирных палестинцев нарастают, и это вызывает обеспокоенность G7 и ЕС, заявил Петер Стано, представитель главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

"Это подрывает безопасность и стабильность. И мы видели, что Соединенные Штаты ввели санкции против тех, кто совершает это насилие, а G7 требует, чтобы израильские власти привлекли к ответу перед правосудием виновных в этих преступлениях и нападениях", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

"Это возросшее насилие радикальных поселенцев, которые неизбирательно терроризируют невиновных палестинцев, разрушают их дома, а порой общественные здания, финансировавшиеся Европейским союзом, - все это сильно тревожит нас. Мы поднимаем эту тему в контактах с нашими израильскими партнерами, доводим до них наше беспокойство, как через представительство ЕС на месте, так и по другим каналам. Мы повторяем, что это недопустимо, это надо прекратить, а виновные должны ответить за свои преступления", - отметил Стано.

Он назвал это "опасной тенденцией", требующей расследования, подчеркнув, что дальнейшая эскалация не послужит ничьим интересам.

Пресс-секретарь сообщил, что эта тема уже поднималась во время последней дискуссии министров иностранных дел стран ЕС на их неформальном совещании по видеосвязи, которое провел Боррель по итогам своего ближневосточного турне 20 ноября. И она будет снова обсуждаться на заседании Совета ЕС на уровне глав МИД 11 декабря, добавил он.

На просьбу прокомментировать это обсуждение и его возможные выводы Стано ответил отказом, объяснив, что содержание планируемых дискуссий министров, проходящих в конфиденциальной обстановке, никогда не раскрывается, а говорить о каких-либо мерах по результату совещания преждевременно, пока нет соответствующего консенсуса 27 государств-членов союза.

"И мы чрезвычайно обеспокоены гуманитарной ситуацией в Газе", - продолжил представитель Борреля. По его словам, эта тема также "будет глубоко и детально обсуждаться" в ближайший понедельник на заседании Совета ЕС.

При этом он заявил, отвечая на вопрос, что не берется предсказывать, дойдет ли дело до предложения о прекращении огня.