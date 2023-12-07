Сын члена военного кабинета министров Израиля погиб в секторе Газа

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Как минимум пять военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли в четверг в ходе израильской военной операции в секторе Газа, среди них - сын бывшего начальника Генштаба ЦАХАЛа Гади Айзенкота - Галь Меир Айзенкот, сообщает "Едиот Ахронот".

Отмечается, что ранее он прошел срочную службу в спецвойсках фельдшером. Галь Меир Айзенкот получил тяжелое ранение, подорвавшись на мине, и скончался позднее в больнице.

Сейчас его отец Гади Айзенкот входит в состав военного кабинета министров Израиля. Он находился в командном пункте этой же дивизии на передовой в момент ранения сына, отмечает израильский портал "Детали".