Египет считает перемещение палестинцев из Газы нарушением международного права

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Египет не позволит палестинцам временно переехать в страну, пока Израиль проводит военную операцию в секторе Газа, заявил министр иностранных дел Самех Шукри.

"Это представляло бы собой нарушение международного гуманитарного права, любая форма перемещения, будь то внутреннее или внешнее, является нарушением, и мы, по сути, не станем стороной такого нарушения", - сказал Шукри в интервью телеканалу CNN.

Он предположил, что палестинцы "сами не хотят уезжать", поэтому "они не должны быть насильственно перемещены".

"Ликвидация палестинцев, вызванная удалением всех палестинцев с их территории, неприемлема и, как я уже сказал, является нарушением гуманитарного права", - подчеркнул глава МИД Египта.

По мнению Шукри, "палестинскому народу необходимо продемонстрировать, кого он примет в качестве управляющего сектором Газа".