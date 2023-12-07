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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Число жертв израильских ударов в секторе Газа превысило 17 тыс. человек

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Число жертв военной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа в четверг превысило отметку в 17 тыс. человек, более 46 тыс. человек получили ранения, передают западные СМИ со ссылкой на палестинские медслужбы.

За последние сутки в результате израильских ударов скончалось порядка 350 человек, таким образом, число жертв достигло как минимум 17 177 человек.

Между тем, в ЦАХАЛ заявили, что в ходе ударов в течение этой недели израильские военные ликвидировали двух высокопоставленных членов разведывательных подразделений ХАМАС. По их данным, они принимали участие в организации нападения 7 октября.

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Израильские военные также сообщили, что в четверг порядка 12 ракет были выпущены с юга сектора Газа - предположительно, с территории, где находится лагерь для беженцев. По их информации, ракеты не долетели до израильской территории и разорвались на территории Газы.

Кроме того, из-за удара противотанковой ракеты с территории Ливана в четверг погиб мирный житель, который находился в приграничном городе Маттат на севере Израиля. В ответ военнослужащие ЦАХАЛ открыли огонь, применив в этой атаке боевые вертолеты, танки и артиллерию. Кроме того, в армии добавили, что обстреляли несколько позиций на юге Ливана, откуда, по их информации, велся огонь по территории Израиля.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя информацию о том, что израильтянин скончался при обстреле с территории Ливана, пригрозил, что Бейрут "превратится в сектор Газа", если ливанское движение "Хезболла" будет и дальше обстреливать Израиль.

"Если "Хезболла" допустит ошибку, это превратит Бейрут и юг Ливана в сектор Газа и Хан-Юнис", - заявил Нетаньяху.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.

Хроника 07 октября – 07 декабря 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
сектор Газа ХАМАС Израиль
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