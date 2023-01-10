Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:53

Microsoft может инвестировать до $10 млрд в разработчика популярного чат-бота ChatGPT

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Microsoft Corp. ведет переговоры о вложении до $10 млрд в OpenAI, разработчика чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Как следует из обсуждений, Microsoft будет инвестировать денежные средства в компанию в течение некоторого количества лет, однако итоговые условия сделки могут измениться. Компании ведут переговоры на протяжении нескольких месяцев.

Потенциальными инвесторами в OpenAI также могут выступить венчурные компании, разработчик может быть оценен примерно в $29 млрд, сообщил ранее портал Semafor.

ChatGPT стремительно набрал популярность в интернете после запуска в конце ноября 2022 года: количество пользователей чат-бота достигло 1 млн менее чем за неделю. Его способность имитировать человеческую беседу стала поводом для обсуждений о том, что программа сможет заменить профессиональных писателей и даже поставить под угрозу поисковый бизнес Google, пишет Bloomberg.

Microsoft ранее уже инвестировала около $1 млрд в OpenAI. Компания также работает над включением чат-бота ChatGPT в свой поисковик Bing. Чат-бот способен отвечать на запросы в свойственной человеку манере, поддерживать диалог и отвечать на уточняющие вопросы.

Акции Microsoft в ходе дополнительных торгов в понедельник подешевели на 0,4%.

Microsoft
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сеть "Вкусно - и точка" не заменит в Казахстане уходящий бренд McDonald's

Москва может принять дополнительные меры для ограничения дисконта на нефть из РФ

Москва может принять дополнительные меры для ограничения дисконта на нефть из РФ

Акции Virgin Orbit рухнули на 24% после неудачного запуска ракеты в Великобритании

Акции Virgin Orbit рухнули на 24% после неудачного запуска ракеты в Великобритании

Цена газа в Европе снова поднялась выше $800/тыс. куб. м после аномальной оттепели

Сбербанк повысил ставки по основным ипотечным программам на 0,5 п.п.

Сбербанк повысил ставки по основным ипотечным программам на 0,5 п.п.

Нефть Brent подешевела до $79,2 за баррель

Золото подорожало до максимума с мая на фоне падения доллара

Цена газа в Европе впервые в новом году превысила $800/тыс. куб. м

"ЛУКОЙЛ" договорился с G.O.I. Energy о продаже НПЗ в Италии

"ЛУКОЙЛ" договорился с G.O.I. Energy о продаже НПЗ в Италии

Продажи легковых автомобилей в РФ в декабре выросли к ноябрю на 10%

Продажи легковых автомобилей в РФ в декабре выросли к ноябрю на 10%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });