Председатель ЕК высказалась за сбалансированную торговлю с Китаем

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Евросоюз не собирается отказываться от торговли с Китаем, он стремится стать более независимым от поставок из одной страны, заявила на пресс-конференции после саммита ЕС-КНР председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Европа не хочет отделяться от Китая. Мы наблюдали отделение Европы от России, на то есть причины. Мы хотим снижения рисков, а это означает управление рисками, устранение чрезмерной зависимости путем диверсификации цепочек поставок, их укрепления, построения более надежных цепочек и повышение нашей устойчивости", - заявила она.

"Я рада, что мы согласились с Си Цзиньпином по этой теме - торговля между нами должна быть сбалансированной", - добавила фон дер Ляйен.

По ее словам, "избыточные производственные мощности Китая" влияют на мировые рынки, вследствие чего "разные регионы закрываются для китайских товаров"; в свою очередь, это явление приводит к еще большему притоку этой продукции на европейский рынок.

Ранее в четверг председатель КНР на встрече с руководством Евросоюза заявил, что Брюссель и Пекин должны активизировать сотрудничество и повышать уровень взаимного доверия. Си Цзиньпин добавил, что "стороны должны избегать различного рода вмешательства во внутренние дела, активизировать диалог и сотрудничество на благо народов и объединить усилия для решения глобальных проблем и для содействия стабильности и процветания во всем мире".

Со своей стороны, глава ЕК назвала беседу с лидером КНР "хорошей и искренней".

"Мы согласились с тем, что у нас есть общий интерес в сбалансированных торговых отношениях. Мы также договорились активизировать обмены между нашими народами", - добавила фон дер Ляйен.

Bloomberg отмечает, что власти ЕС впервые за четыре года проводят с Китаем очный саммит.