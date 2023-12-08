Уже треть французов разделяют идеологию партии Марин Ле Пен

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Седьмой год подряд растет число французов, которые разделяют идеи националистической партии Марин Ле Пен "Национальное объединение" (RN), их доля достигла 33%, пишет Franceinfo со ссылкой на социологический опрос агентств Verian и Epoka.

Радиостанция отмечает, что этот результат очень близок к рекордным 34%, достигнутым в 2014 году партией, называвшейся до 1 июня 2018 года "Национальный фронт".

Не разделяют идеи партии 54% опрошенных, это самый низкий показатель с 1984 года.

Также впервые с 1984 года тех, кто считает, что RN не опасна для демократии, стало больше, чем тех, кто считает партию опасной - 45% против 41%. В феврале 2017 года 58% французов сказали, что считают партию угрозой для демократии.

Гипотеза доступа RN к власти также вызывает все меньше и меньше сомнений в глазах французов. Двое из троих (65%) теперь считают, что эта партия когда-нибудь может прийти к власти. Улучшается имидж депутатов от RN, они теперь воспринимаются как "менее агрессивные".

Сама Марин Ле Пен "по-прежнему в основном воспринимается как угроза для демократии", а RN едва ли "изменит практику власти". Для 43% французов эта партия "не стала бы ни лучше, ни хуже, чем нынешнее правительство", а для 63% опрошенных RN "занимается политикой, как и другие партии".

Опрос проводили с 21 по 28 ноября 2023 года по репрезентативной выборке из 1006 взрослых французов, их опрашивали на дому.