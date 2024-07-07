Меланшон призывает Макрона поручить управление "Новому народному фронту"

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Основатель левой партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон после объявления предварительных итогов выборов в Национальное собрание заявил, что президент Эмманюэль Макрон должен привлечь к управлению страной блок левых сил "Новый народный фронт".

"У президента есть полномочия и долг призвать "Новый народный фронт" к управлению", - сказал Меланшон после прогноза экзит-полов о получении на парламентских выборах в воскресенье наибольшего числа мандатов в нижней палате парламента коалицией левых, которым прочат 180-210 депутатских мест из 577.

По его словам, "премьер-министр обязан уйти". Лидер "непокорённых" полагает, что президент "должен склониться и признать это поражение, не пытаясь каким-либо образом его обойти".

Внеочередные парламентские выборы во Франции были организованы после того, как 9 июня президентская партия "Возрождение" проиграла крайне правому "Национальному объединению" на выборах в Европарламент. В тот же день французский лидер объявил о роспуске Национального собрания и назначил досрочные парламентские выборы.