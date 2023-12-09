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Мадуро подписал указы о присоединении Эссекибо к Венесуэле

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал шесть указов о включении территорий гайанского региона Эссекибо в состав страны, сообщает венесуэльское издание Ultimas Noticias.

Документы, в частности, предусматривают создание Национальной комиссии по обороне Эссекибо, назначение Алекcиса Родригеса Кабельо руководителем региона Гайана-Эссекибо, выпуск обновленных карт с включением новых территорий. Также должны быть созданы подразделения нефтегазовой компании PDVSA и Венесуэльской корпорации Гайаны в Эссекибо.

3 декабря в Венесуэле прошел референдум о судьбе богатого нефтью региона Эссекибо, который Венесуэла на протяжении ста лет оспаривает у соседней Гайаны. В правительстве Мадуро назвали регион украденным при давней демаркации границы. Национальный избирательный комитет Венесуэлы 4 декабря сообщил, что по итогам референдума Эссекибо признан частью Венесуэлы. Как отмечает АР, в голосовании участвовало, по официальным данным, около 10,5 млн человек из 20,6 млн избирателей.

В Гайане референдум расценили как шаг к аннексии этой территории и угрозу территориальной целостности.

Накануне представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве исходят из того, что ситуация между Венесуэлой и Гайаной вокруг спорного района Эссекибо будет урегулирована в мирном ключе.

Николас Мадуро Венесуэла Гайана
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