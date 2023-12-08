Москва надеется на мирное урегулирование территориального спора Венесуэлы и Гайаны

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - В Москве исходят из того, что ситуация между Венесуэлой и Гайаной вокруг спорного района Эссекибо будет урегулирована в мирном ключе, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

"Исходим из того, что данный вопрос лежит в плоскости венесуэльско-гайанских отношений и должен быть урегулирован в добрососедском ключе, посредством нахождения мирных взаимоприемлемых решений в соответствии с международным правом и подписанными между сторонами соглашениями, а также действующим национальным законодательством", - говорится в ее комментарии.

По словам Захаровой, российская сторона "считает приоритетным снижение напряженности и укрепление доверия в отношениях между Венесуэлой и Гайаной".

"Призываем стороны воздерживаться от любых действий, способных разбалансировать ситуацию и нанести взаимный ущерб", - сказала представитель МИД.

3 декабря в Венесуэле провели референдум о статусе богатого нефтью района Эссекибо, затем власти объявили, что большинство проголосовавших согласились считать эту территорию частью Венесуэлы, объявить ее новым штатом и отказать международному суду ООН решать судьбу этого региона.

5 декабря по итогам заседания правительства и Совета безопасности Венесуэлы было объявлено о создании комиссии по обороне нового региона, начале обсуждения законопроекта об обороне региона в парламенте, назначении руководителя Эссекибо.

Венесуэльской нефтяной компании PDVSA и "Венесуэльской корпорации Гайаны" президент Венесуэлы Николас Мадуро дал поручение создать региональные подразделения, начать выдачу лицензий на изыскание и эксплуатацию нефти, газа и минеральных ресурсов, а также выработать нормы, запрещающие заключать контракты с предприятиями, работающими или сотрудничающими на концессиях на подлежащем делимитации шельфе, выданных Гайаной в одностороннем порядке.

Участники заседания также одобрили новую географическую карту Венесуэлы, которую необходимо напечатать и распространить ее по учебным заведениям страны. Также они сформулировали поручение разработать планы социальной поддержки местного населения и защиты окружающей среды региона.

В Гайане заявили, что усматривают в проведении референдума и в последующих решениях Каракаса угрозу территориальной целостности Гайаны и опасаются вторжения.