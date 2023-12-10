Инаугурация Хавьера Милея на посту президента состоится в Аргентине

Хавьер Милей на митинге со своими сторонниками Фото: Tomas Cuesta/Getty Images

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - В Аргентине в воскресенье состоится церемония инаугурации избранного президента Хавьера Милея.

52-летний экономист Милей, баллотировавшийся от либертарианской партии "Свобода наступает", победил по итогам второго тура президентских выборов, состоявшихся в Аргентине в конце ноября.

Милей, которого в СМИ называют "мини-Трампом" и "экономистом с бензопилой", будет занимать этот пост до конца 2027 года.

В ходе президентской кампании Милей обещал, что в случае избрания проведет беспрецедентную политическую и экономическую реформу, и приступит к этому сразу после инаугурации.

В частности, изначально он обещал провести долларизацию экономики. Милей также сообщал, что сократит государственные расходы, закрыв министерства культуры, образования и культурного разнообразия Аргентины, а также отменит государственные субсидии. Аргентина в настоящее время переживает сложную экономическую ситуацию, инфляция в стране достигла 143%.

Тем не менее, уже после победы на выборах, как отмечали латиноамериканские СМИ, Милей стал демонстрировать прагматизм и сообщил, что отказывается от наиболее спорных и резких предвыборных обещаний.

В том, что касается внешней политики Аргентины, Милей обещал поменять ее направление радикальным образом, в частности, это касается отношений с крупнейшими ее партнерами в торговле - Китаем и Бразилией.

Так, президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву он называл "разгневанным коммунистом", а Китай резко критиковал и грозил разрывом отношений. "Я не собираюсь содействовать отношениям с коммунистами", - говорил он в ходе предвыборной кампании.

После победы на выборах Милей продолжил говорить, что во внешней политике будет ориентироваться на США и другие страны "свободного мира". В то же время, он постарался менее резко, чем раньше, высказываться о бразильских и китайских лидерах.

Кроме того, Милей выступил против присоединения Аргентины к БРИКС. В конце ноября будущая глава МИД страны Диана Мондино заявила, что "Аргентина не вступит в БРИКС", поскольку не может внести взнос для присоединения в Новый банк развития БРИКС. Аргентину наряду с Египтом, Эфиопией, Ираном, Саудовской Аравией и ОАЭ пригласили присоединиться к этому объединению с 1 января 2024 года.

После выборов ни Милей, ни его ближайшие соратники не делали заявлений, указывающих на решение отказаться от намерения не вступать в БРИКС.