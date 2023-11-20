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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

В США готовы сотрудничать с новым президентом Аргентины

В США готовы сотрудничать с новым президентом Аргентины
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В США рассчитывают на то, что победа Хавьера Милея на президентских выборах в Аргентине послужит дальнейшему развитию сотрудничества между двумя странами, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Его заявление опубликовано на сайте Госдепартамента.

"США поздравляют избранного президента Аргентины Хавьера Милея с победой на выборах, - говорится в заявлении. - Мы рассчитываем на сотрудничество с избранным президентом Милеем и его правительством над общими приоритетами, которые принесут пользу народам обеих стран".

Милея поздравил и советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Поздравляю Хавьера Милея с избранием на пост президента Аргентины и поздравляю народ Аргентины с проведением свободных и честных выборов. Мы надеемся на дальнейшее развитие двусторонних отношений, основанных на общей приверженности правам человека, демократическим ценностям и прозрачности", - написал Салливан в соцсетях.

"Я очень горд тобой. Ты изменишь Аргентину и вновь превратишь ее в великую страну", написал в соцсети Truth Social экс-президент США Дональд Трамп.

Президент Чили Габриэль Борич поздравил Хавьера Милея с победой на президентских выборах в Аргентине.

"Я поздравляю Хавьера Милея с победой, а Серхио Массу (соперника Милея, прошедшего во второй тур - ИФ) - с достойным признанием поражения, - написал он в микроблоге. - Как президент Чили, я буду неустанно работать над тем, чтобы наши братские страны были едины и продолжали сотрудничать ради всеобщего благополучия".

"От имени парагвайского народа я приветствую братский аргентинский народ. Я поздравляю Хавьера Милея с победой и сердечно протягиваю ему руку дружбы ради укрепления связей между нашими странами", - заявил президент Парагвая Сантьяго Пенья.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пожелал новым властям Аргентины удачи и успехов, не упомянув при этом о победе Милея на выборах.

"Аргентина - великая страна и заслуживает нашего уважения. Бразилия всегда будет готова сотрудничать с нашими аргентинскими братьями", - написал Лула да Силва в соцсети.

"В Аргентине победили ультраправые - это решение общества. Для Латинской Америки это грустно, но мы посмотрим", - прокомментировал президент Колумбии Густаво Петро, но поздравил Милея с победой и пообещал, что "отношения между Колумбией и Аргентиной, связи между двумя народами, продолжат выстраиваться на принципах взаимного уважения".

В ходе предвыборной кампании Хавьер Милей, в частности, высказывался против сотрудничества с Россией, Бразилией и Китаем и выступал за укрепление связей с США. Комментируя это, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Москве об этом знают, но будут ориентироваться на заявления, которые Милей будет делать после инаугурации.

По данным подсчета 99% бюллетеней, за Милея во втором туре президентских выборов проголосовали 56% избирателей, за выдвиженца от правящей партии Серхио Массу - 44%.

Аргентина Бразилия Госдепартамент Джейк Салливан Дональд Трамп Дмитрий Песков Хавьер Милей
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