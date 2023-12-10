Что случилось этой ночью: воскресенье, 10 декабря

Вывоз очередной группы эвакуированных из Газы россиян в Москву, инаугурация Хавьера Милея, хуситы угрожают атаковать любые следующие в Израиль суда

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Йеменские хуситы угрожают атаковать любые следующие в Израиль суда. Об этом заявил высший политический совет хуситов.

- Борт с очередной группой эвакуированных из Газы россиян и членов их семей вылетел в Москву. Всего с начала гуманитарной миссии из зоны конфликта эвакуировано в РФ более 1000 человек.

- Инаугурация Хавьера Милея на посту президента состоится в Аргентине. Милей будет занимать свой пост до конца 2027 года.

- Госдеп США одобрил возможную продажу Израилю боеприпасов для танков. Власти Израиля запросили почти 14 тыс. соответствующих снарядов.