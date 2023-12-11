В США 48% избирателей считают, что Вашингтон тратит слишком много на Украину

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Около половины зарегистрированных в США избирателей придерживаются мнения о том, что Вашингтон выделяет слишком много помощи Киеву, свидетельствуют результаты опроса издания Financial Times.

Согласно его данным, 48% респондентов считают, что США тратят "слишком много" на военную и финансовую поддержку Украины. Между тем, 27% респондентов оценили объем помощи как "правильный", 11% - как "недостаточный". Остальные 14% затруднились с ответом.

При этом, среди сторонников республиканцев показатель тех, кто считает помощь слишком большой, значительно выше, чем у поддерживающих Демократическую партию США. По мнению 65% сторонников Республиканской партии, США тратят "слишком много". Среди демократов такого мнения придерживаются 32%.

Избирателей также попросили выразить мнение по вопросу помощи США Израилю. Так, 40% респондентов ответили, что Вашингтон выделяет "очень много" помощи, 30% полагают, что это "правильный" объем, а 13% - что ее объемов недостаточно, и остальные 17% не дали свою оценку.

Опрос проводился 5-6 декабря. В нем приняли участие около 1 тыс. зарегистрированных американских избирателей.

В октябре президент США Джо Байден направил в конгресс запрос на оказание финансовой помощи Украине в размере $61,4 млрд сроком на год, а также а размере $14,3 млрд на усиление обороны Израиля. Помимо этого, Байден запросил $13,6 млрд на охрану границы США и Мексики, $7,4 млрд на другие приоритеты в сфере национальной безопасности. В общей сложности президент США запросил у Конгресса одобрение на дополнительное финансирование в размере $106,7 млрд.

Республиканцы настойчиво требуют усилить контроль за миграцией на южной границе США и настаивают на внесении изменений в миграционное законодательство, в частности, добиваются повышения требований к соискателям убежища в США, связывая выполнение этих требований с помощью Киеву. Осенью конгресс дважды принимал законопроекты о расходах, которые не включали помощь Украине.