Песков заявил, что США стали задумываться об эффективности финпомощи Украине

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Финансовая помощь США Украине уменьшается, и это ставит Киев в затруднительное положение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В Белом доме Байден весьма гордо рассказал, что он подписал указ на $200 млн. Весьма скромная по их понятиям сумма. Это, конечно, ставит киевский режим в сложное положение" - сказал он в интервью "Известиям", фрагмент которого опубликован в их телеграм-канале.

"Мы с интересом за этим будем наблюдать и, главное, будем продолжать специальную военную операцию", - продолжил представитель Кремля.

Песков отметил, что в США стали задаваться вопросом об эффективности финансовых затрат на Украину.

"Киевский режим им обещал, что дайте нам $100 млрд, и у нас будет победа на поле боя. Сейчас американцы понимают, что их обманули. Никакой победы на поле боя нет. Более того, украинские вооруженные силы стремительно теряют свои позиции", - сказал представитель Кремля.

Он назвал это неизбежным процессом.

"Совершенно несопоставим военный потенциал, несопоставима экономическая мощь и так далее, поэтому здесь ситуация очевидная. Американцы в этой ситуации, конечно, задаются вопросом, а нужно ли нам готовить следующие десятки миллиардов долларов", - добавил Песков.

Комментируя слова президента Украины Владимира Зелинского о том, что у российских войск нет успеха на поле боя, Песков сказал: "Это неправда. Всё-таки у США достаточно мощная разведка, и военная разведка, поэтому они прекрасно видят, что происходит на поле боя, какие потери и в живой силе, и в технике несут вооруженные силы Украины, и насколько у них отсутствует потенциал для какого-либо продвижения".