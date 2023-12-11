В Совете Европы выразили обеспокоенность из-за закрытия Финляндией границы с РФ

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович выразила обеспокоенность нарушением Финляндией прав беженцев, просителей убежища и иммигрантов в связи с временным закрытием границы с Россией.

"Обязательства в области прав человека должны соблюдаться и в сложных ситуациях", - говорится в письме комиссара министру внутренних дел Финляндии Мари Рантанен, сообщает в понедельник портал телерадиовещания Yle.

По словам Миятович, об этом, в частности, говорится в резолюции, принятой Парламентской ассамблеей Совета Европы в 2021 году.

"Даже предосудительные действия другого государства не отменяют международных обязательств Финляндии", - говорится в письме.

К правам беженцев относятся право на невыдворение, защиту права на жизнь, запрет на бесчеловечное обращение и коллективную депортацию, отмечает Миятович.

В ноябре правительство Финляндии приняло решение о закрытии всех восьми пассажирских переходов на восточной границе, мотивируя это якобы организованным российской стороной массовым пропуском к финской границе эмигрантов из третьих стран.

Открытой остается только пограничная станция Вайниккала, которая предназначена для железнодорожного сообщения между Финляндией и Россией.