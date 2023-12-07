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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Финские пограничники готовятся к открытию переходов на границе с РФ через неделю

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Пограничная служба Финляндии готовится к тому, что международные автомобильные переходы на границе с Россией будут открыты 14 декабря, сообщил заместитель командующего погранслужбы Юго-Восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнен.

"На демонтаж заграждений на границе отводится несколько часов. Восстановление движения не займет много времени", - заявил Ахтиайнен порталу телерадиовещания Yle.

По его словам, пограничники, однако, сразу не уберут все ограждения, так как не исключено, что в какой-то момент многосторонние автомобильные пункты пропуска (МАПП) снова придется закрыть.

"Мы должны увидеть, продолжится ли это (поток просителей убежища - ИФ), если границы откроются, - отметил Ахтиайнен.

При этом он заявил, что пограничная служба готова к продлению ограничений на восточной границе.

В ноябре Финляндия закрыла все восемь пограничных пассажирских переходов с Россией, мотивируя это организованным российской стороной массовым пропуском к финской границе эмигрантов.

Открытой остается только пограничная станция Вайниккала, которая предназначена для грузового железнодорожного сообщения между Финляндией и Россией.

Финляндия
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