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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:25

Финляндия намерена открывать границу с РФ поэтапно, если ситуация нормализуется

Финляндия намерена открывать границу с РФ поэтапно, если ситуация нормализуется
Фото: IMAGO/ТАСС

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Глава МИД Финляндии Элина Валтонен (Elina Valtonen) заявила, что контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с РФ будут открываться поэтапно в случае нормализации ситуации.

Ее слова в понедельник приводит финляндское агентство новостей STT.

Валтонен отметила, что ситуация на восточной границе сама по себе мирная, даже несмотря на то, что в приграничной зоне все еще находятся люди.

Глава МИД заявила, что "ситуация на границе отслеживается ежедневно, и самое главное - решительно реагировать на действия России".

Валтонен не рассказала, какие решения намерено принять правительство, но ожидается, что решения о часах работы пограничных постов будут приняты не позднее 13 декабря.

В ноябре правительство Финляндии приняло решение о закрытии всех восьми пассажирских переходов на восточной границе, мотивируя это организованным российской стороной массовым пропуском к финской границе эмигрантов из третьих стран.

Открытой остается только пограничная станция Вайниккала, которая предназначена для железнодорожного сообщения между Финляндией и Россией.

Финляндия
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