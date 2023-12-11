В МИД Франции объяснили, как в ЕС видят обеспечение долгосрочной поддержки Киева

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - В Евросоюзе осознают необходимость обозначить поддержку Украине на долгую перспективу, заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

"Это означает послать ей такой стратегический сигнал, но также запланировать и осуществить это и сорганизоваться с этой целью", - сказала глава французского МИД в понедельник в Брюсселе перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам, одним из центральных вопросов которого является помощь Украине.

"Это предполагает три задачи. Прежде всего, адаптировать Европейский фонд мира, чтобы он мог продолжать помогать Украине и с учетом новой логики был больше ориентирован на помощь производству и приобретение европейской техники. Во-вторых, это означает усилить санкции. И мы хотели бы утвердить до конца года 12-й санкционный пакет против России, чтобы оказывать давление на российские усилия в военной области. И, в-третьих, конечно, остается открытым вопрос о начале переговоров о вступлении (в Евросоюз) особенно с Украиной, а также с Молдавией", - продолжила Колонна.

Она напомнила, что накануне президент Франции Эммануэль Макрон выступил в поддержку начала таких переговоров с Украиной.

Французский министр выразила надежду, что члены ЕС проявят единство по этим вопросам, которое "соответствовало бы их заинтересованности в безопасности и их ценностям". По ее словам, на данном заседании совета главы МИД стран ЕС "направят ясные сигналы венгерскому партнеру" о такой позиции.

Венгрия возражает против начала переговоров с Украиной, и венгерский премьер-министр Виктор Орбан подтвердил свое мнение о неготовности Киева к переговорам во время встречи с Макроном в Париже 7 декабря.