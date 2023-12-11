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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:25

В МИД Франции объяснили, как в ЕС видят обеспечение долгосрочной поддержки Киева

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - В Евросоюзе осознают необходимость обозначить поддержку Украине на долгую перспективу, заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

"Это означает послать ей такой стратегический сигнал, но также запланировать и осуществить это и сорганизоваться с этой целью", - сказала глава французского МИД в понедельник в Брюсселе перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам, одним из центральных вопросов которого является помощь Украине.

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"Это предполагает три задачи. Прежде всего, адаптировать Европейский фонд мира, чтобы он мог продолжать помогать Украине и с учетом новой логики был больше ориентирован на помощь производству и приобретение европейской техники. Во-вторых, это означает усилить санкции. И мы хотели бы утвердить до конца года 12-й санкционный пакет против России, чтобы оказывать давление на российские усилия в военной области. И, в-третьих, конечно, остается открытым вопрос о начале переговоров о вступлении (в Евросоюз) особенно с Украиной, а также с Молдавией", - продолжила Колонна.

Она напомнила, что накануне президент Франции Эммануэль Макрон выступил в поддержку начала таких переговоров с Украиной.

Французский министр выразила надежду, что члены ЕС проявят единство по этим вопросам, которое "соответствовало бы их заинтересованности в безопасности и их ценностям". По ее словам, на данном заседании совета главы МИД стран ЕС "направят ясные сигналы венгерскому партнеру" о такой позиции.

Венгрия возражает против начала переговоров с Украиной, и венгерский премьер-министр Виктор Орбан подтвердил свое мнение о неготовности Киева к переговорам во время встречи с Макроном в Париже 7 декабря.

ЕС Катрин Колонна Франция Украина
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