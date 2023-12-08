Орбан назвал лживым отчет ЕК о выполнении Украиной четырех условий Евросоюза

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает против начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, а отчет Еврокомиссии о том, что Украина выполнила четыре из семи предварительных условий для вступления в ЕС, Орбан считает лживым. Он сказал об этом Le Point.

"Украина известна как одна из самых коррумпированных стран в мире. Это (утверждения, что Киев выполнил выдвинутые ЕС условия - ИФ) шутка! Мы не можем принимать решение о начале переговорного процесса о вступлении", - сказал он и добавил, что отчет Еврокомиссии о том, что четыре из семи предварительных условий выполнены Киевом, является "ложью".

"Венгрия - сосед Украины. И что бы ни думали люди в Париже, Брюсселе и Гааге, мы лучше знаем точно, что именно происходит на Украине", - подчеркнул премьер.

Он добавил, что вступление Украины в ЕС увеличило бы нагрузку на бюджет ЕС, а также сильно негативно сказалось бы на сельскохозяйственной сфере.

"Украина - большая страна, для которой сельское хозяйство является крупной сферой экономики. Если позволить этой сельскохозяйственной продукции войти в европейскую сельскохозяйственную систему, то это уничтожит нашу общую систему уже на следующий день", - сказал Орбан.

"Последствия будут ужасными", - добавил он.

На вопрос о том, готов ли он проявить гибкость по ряду связанных с Украиной вопросов, если Еврокомиссия разморозит предназначенные для Венгрии 10 млн евро, Орбан ответил: "Когда возникает дилемма, я обычно рассматриваю три категории: историческую, стратегическую и тактическую".

"Украинский вопрос - это исторический вопрос крупного масштаба. Финансовый вопрос является тактическим. Мой опыт в политике в течение 40 лет научил меня, что ты не должен никогда связывать тактические вопросы, такие как деньги, с историческими вопросами. Если вы это делаете, то рискуете получить хаос. Поэтому я не хочу достигать соглашения по украинскому вопросу, но я готов сделать по другим вопросам", - сказал он.

Орбан в последнее время сделал ряд заявлений с призывами к ЕС не предпринимать дальнейших шагов по евроинтеграции Украины до согласования на саммите ЕС 14-15 декабря общей стратегии по этой стране, угрожая заблокировать дальнейшее выделение помощи Украине и процесс ее вступления в ЕС.