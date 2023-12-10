Франция поддержит предложение начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Французский президент Эмманюэль Макрон подтвердил в воскресенье украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что на саммите ЕС 14-15 декабря Париж поддержит предложение начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз, пишет Le Figaro.

Издание сообщает со ссылкой на Елисейский дворец, что в ходе телефонного разговора Макрон приветствовал принятие украинским парламентом 8 и 9 декабря "нескольких важных законодательных текстов, касающихся, в частности, прав национальных меньшинств, судебной реформы и борьбы с коррупцией".

"Украина таким образом демонстрирует свою решимость без промедления отреагировать на рекомендации, данные ей Европейской комиссией", - отметила канцелярия французского лидера.

На заседании Европейского совета в Брюсселе 14-15 декабря главы государств и правительств стран ЕС должны высказаться по вопросу начала переговоров о присоединении Украины к Европейскому союзу. Консенсус по этому пункту на данный момент блокируется премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, напоминает Le Figaro.

Орбан повторил свое мнение о неготовности Украины к переговорам во время встречи с Макроном в Париже 7 декабря.