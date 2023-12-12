ОАЭ призвали к консенсусу по соглашению об ископаемом топливе на COP28

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Объединенные Арабские Эмираты, принимающие климатический саммит ООН COP28 призвали добиться консенсуса для принятия соглашения по ископаемому топливу.

"Мы неустанно стремимся помочь сторонам согласовать лучший план, который возможен, для мира", - заявил генеральный директор COP28 Маджид ас-Сувайди на пресс-конференции 12 декабря.

По его словам, предложенный ОАЭ план, содержащий призыв сократить потребление и производство ископаемого топлива, "был только первым шагом" на пути к принятию соглашения, которое устроило бы все страны.

"Как вы знаете, вчера мы опубликовали проект соглашения. Вы также знаете, что многие стороны посчитали, что он не в полной мере отражает их интересы. Мы ожидали этого. На самом деле, мы лишь хотели, чтобы проект разжег дальнейший диалог", - подчеркнул ас-Сувайди.

"Мы пытаемся согласовать всеобъемлющий план по устранению разрыва между тем, где находится мир, и тем, где он должен быть, чтобы заявленная цель: рост температуры на Земле не более чем на 1,5 градуса по Цельсию было возможным", - добавил он.

В ночь на вторник участники саммита вели активные переговоры, в результате которых удалось разработать новый проект соглашения, сообщил ас-Сувайди. Ожидается, что этот документ представят позже во вторник. Представленный ОАЭ в понедельник проект многие страны раскритиковали за недостаточную решительность.

Член Еврокомиссии по борьбе с изменением климата Вопке Хукстра заявил, что предложений, изложенных в проекте ОАЭ, "явно недостаточно" и формулировки о поэтапном отказе от ископаемого топлива необходимо сделать "более сильными".

Ожидалось, что саммит COP28 завершится 12 декабря примерно в полдень по местному времени (11:00 по Москве), однако переговоры до сих пор не завершились.

Ранее сообщалось, что 2023 год считается вторым самым жарким в истории после 2016 года. Метеорологи ожидают, что как минимум один год из следующих пяти станет рекордно жарким, а также что средняя температура воздуха в мире повысится на 1,5 градуса. При этом Парижское соглашение 2015 года предусматривает задачу ограничения роста общемировой температуры на Земле отметкой в 1,5 градуса по Цельсию до 2050 года.