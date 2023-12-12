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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

В Польшу поставлены первые танки Abrams с урановой броней

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Польшу поставлены первые танки Abrams с урановой броней, сообщил государственный оборонный концерн Польши PGZ.

"В WZM (оборонное предприятие Wojskowe Zaklady Motoryzacyjne - ИФ) направлен первый транспорт танков Abrams в версии M1A1FEP и машины технической поддержки M88A2, приобретенные ВС Польши", - говорится в сообщении.

Отмечается, что M1A1FEP (Firepower Enhancement Package, пакет повышенной огневой мощи) - версия американских танков Abrams со спецбронированием лобовых бронеплит башни на основе габарита из корундовой керамики и уранокерамического габарита с графитовым напылением и титановой "оплеткой".

Польша PGZ WZM Abrams
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