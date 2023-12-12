В Польшу поставлены первые танки Abrams с урановой броней
Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Польшу поставлены первые танки Abrams с урановой броней, сообщил государственный оборонный концерн Польши PGZ.
"В WZM (оборонное предприятие Wojskowe Zaklady Motoryzacyjne - ИФ) направлен первый транспорт танков Abrams в версии M1A1FEP и машины технической поддержки M88A2, приобретенные ВС Польши", - говорится в сообщении.
Отмечается, что M1A1FEP (Firepower Enhancement Package, пакет повышенной огневой мощи) - версия американских танков Abrams со спецбронированием лобовых бронеплит башни на основе габарита из корундовой керамики и уранокерамического габарита с графитовым напылением и титановой "оплеткой".