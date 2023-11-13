Польша сформировала новый танковый батальон на восточной границе

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Новый танковый батальон сформирован на восточной границе Польши, сообщил в воскресенье министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

"Мы можем с удовлетворением сказать, что на востоке нашей страны развернуто еще одно подразделение Войска Польского. Здесь, в Семятыченском повете (входит в Подляское воеводство, граничащее с Белоруссией - ИФ), будет, и уже есть, потому что сегодня он начал действовать, танковый батальон, входящий в состав 1-й пехотной дивизии Легионов", - заявил глава польского Минобороны, которого цитирует пресс-служба ведомства.

Он отметил, что задачей этой дивизии является сдерживание агрессора и обеспечение безопасности, если говорить об атаке с восточного направления.

Ранее Блащак сообщил о создании в восточной части Польши мотострелковой бригады, также в составе 1-й пехотной дивизии Легионов.

Формирование 1-й пехотной дивизии Легионов было начато в сентябре 2022 года. Как сообщали в Минобороны Польши, в конечном итоге дивизия будет состоять из 12 воинских частей, в том числе четырех общевойсковых бригад, артиллерийской бригады, четырех полков различных родов войск и трех специальных батальонов, расположенных в гарнизонах четырех воеводств. Ее численность превысит 30 тысяч солдат, она будет оснащена танками К2, Abrams и К9, гаубицами Krab, а также беспилотными комплексами Gladius.