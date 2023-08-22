Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:54

В Польше создадут непреодолимый барьер на восточной границе за счет техники США

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Польша намерена создать за счет американских вертолетов и танков непреодолимый барьер на восточной границе, заявил министр обороны страны Польши Мариуш Блащак. Его слова приводит агентство PAP.

"Мы очень рады, что госдепартамент согласился продать Польше 96 ударных вертолетов Apache. Это лучшие ударные вертолеты в мире. Таково мнение польских военных. Они многократно лучше Caracale (французских вертолетов, от покупки которых Польша отказалась в 2016 году - ИФ). Это мощный флот. 96 вертолетов вместе с Abrams, которых будет 360, составят непреодолимый барьер, закроют брестские ворота и станут частью вооружения 18-й механизированной дивизии (действует воеводствах на востоке Польши - ИФ)", - сказал Блащак.

Он уточнил, что Apache заместят на вооружении польской армии Ми-24.

Минобороны, по его словам, договорилось с главой Пентагона Ллойдом Остином о том, что в 2024 году Польша получит вертолеты от сухопутных войск США, чтобы заполнить нишу до получения первых Apache, произведенных специально для Польши.

Мариуш Блащак Минобороны Пентагон Польша США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Эрдоган может посетить Россию для обсуждения "зерновой сделки"

Эрдоган может посетить Россию для обсуждения "зерновой сделки"

S&P вслед за Moody's понизило рейтинги ряда американских банков

S&P вслед за Moody's понизило рейтинги ряда американских банков

Brent торгуется у $84,3 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 22 августа

Япония приняла решение о начале сброса воды с АЭС "Фукусима-1" с 24 августа

Япония приняла решение о начале сброса воды с АЭС "Фукусима-1" с 24 августа

Суд согласился оставить Трампа на свободе под залог в $200 тысяч

КНДР уведомила Японию о запуске спутника с 24 по 31 августа

КНДР уведомила Японию о запуске спутника с 24 по 31 августа

Что произошло за день: понедельник, 21 августа

США призвали своих граждан покинуть Белоруссию

США призвали своих граждан покинуть Белоруссию
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });