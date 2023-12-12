В Конгрессе заявили, что не получили четкой стратегии Белого дома по Украине

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Конгресс США не получил от Белого дома четкой информации о стратегии по Украине, необходимой для утверждения очередной помощи Киеву, заявил во вторник спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

"С того дня, как я вступил в должность спикера, я просил у Белого дома ясности. Нам необходимо четкое изложение стратегии для успеха Украины. До сих пор ответы были недостаточными. Они не предоставили нам детали, которые мы неоднократно запрашивали", - сказал Джонсон журналистам после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Джонсона, администрация президента США Джо Байдена просит выделить миллиарды долларов, но четкого плана по Украине при этом не излагает.

"Нам нужно четко понимать, что мы делаем на Украине, и как мы будем должным образом осуществлять надзор за тратой драгоценных долларов американских налогоплательщиков", - подчеркнул он.

Он уточнил, что для предоставления помощи Украине также необходимы "радикальные преобразования" в иммиграционной и пограничной политике США.

При этом Джонсон добавил, что вновь заверил Зеленского в поддержке Вашингтона.

Ранее сенатор Джон Корнин заявил, что решение вопроса о дополнительной помощи Украине, вероятно, отложат до 2024 года. Сенатор обвинил лидера демократов в Сенате Чака Шумера в промедлении в решении этого вопроса.

На прошлой неделе Байден призвал Конгресс согласиться на дополнительную финансовую помощь Украине. Он добавил, что конгрессменам следует решить этот вопрос до рождественских праздников.

В октябре президент США направил в Конгресс запрос на оказание финансовой помощи Украине в размере $61,4 млрд сроком на год, а также $14,3 млрд на усиление обороны Израиля. Помимо этого, Байден запросил $13,6 млрд на охрану границы США и Мексики, $7,4 млрд на другие приоритеты в сфере национальной безопасности. В общей сложности президент США запросил у Конгресса одобрение на дополнительное финансирование в размере $106,7 млрд.

Республиканцы настойчиво требуют усилить контроль за миграцией на южной границе США и настаивают на внесении изменений в миграционное законодательство, в частности, добиваются повышения требований к соискателям убежища в США, связывая выполнение этих требований с помощью Киеву. Осенью Конгресс дважды принимал законопроекты о расходах, которые не включали помощь Украине.