Премию Сахарова вручили представителям Махсы Амини и иранского женского движения

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Премия имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" была вручена во вторник в Европейском парламенте в Страсбурге представителям лауреатов 2023 года - иранки Махсы Амини (посмертно) и иранского движения "Женщина, жизнь, свобода".

"Премия имени Сахарова "За свободу мысли", присужденная в этом году Джине Махсе Амини и движению "Женщина, жизнь, свобода", служит данью уважения всем храбрым и дерзким женщинам, мужчинам и молодым людям в Иране, которые, несмотря на растущее давление, продолжают борьбу за свои права и добиваются перемен. Европейский парламент слышит вас и поддерживает вас. Вы не одиноки", - сказала на церемонии вручения председатель Европарламента Роберта Метсола.

22-летняя иранская курдка Махса Амини была арестована в Тегеране полицией нравов 13 сентября 2022 года по обвинению в игнорировании строгих законов Ирана о ношении хиджаба. Она умерла в больнице через три дня после избиения, которому подверглась во время содержания под стражей. Ее смерть вызвала массовые протесты по всей стране, возглавляемые женщинами, которые выступали под лозунгом "Женщина, жизнь, свобода" против правил ношение хиджаба и других дискриминационных законов.

8 декабря 2023 года у родителей и брата Махсы Амини, собиравшихся вылететь во Францию для получения в Страсбурге премии имени Сахарова, в аэропорту Тегерана были конфискованы паспорта.

Присутствовавший на церемонии вручения премии в Европарламенте глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель распространил вечером во вторник специальное заявление, в котором отметил, что "иранские женщины были движущей силой протестов, благодаря чему их стремление к лучшему будущему, свободному от угнетения, было услышано во всем мире".

"По случаю этого важного признания иранского народа ЕС подтверждает свою твердую поддержку будущему, в котором будут уважаться, защищаться и реализовываться универсальные права человека и основополагающие свободы всех граждан Ирана", - говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам.