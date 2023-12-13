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Lux Express увеличит число автобусных рейсов между Петербургом и Хельсинки в январе

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Автобусный перевозчик Lux Express с 14 декабря по 1 января вводит шесть ежедневных автобусных рейсов на маршруте Санкт-Петербург - Хельсинки (Финляндия), сообщает пресс-служба компании.

Со 2 января их число вырастет до 8, а с 3 января - до 10 рейсов в день.

12 декабря Lux Express объявил, что поэтапно возобновит перевозки пассажиров между Россией и Финляндией с 13 декабря. Первый рейс из Хельсинки в Петербург запланирован на 13 декабря в 21:30, а из Петербурга в Хельсинки - на 13 декабря в 23:30.

12 декабря премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что с 14 декабря будут открыты два пограничных пункта пропуска на границе с Россией - Ваалимаа и Ниирала.

В ноябре Финляндия закрыла все 8 пограничных пассажирских переходов с Россией, мотивируя это якобы организованным российской стороной массовым пропуском к финской границе мигрантов из третьих стран.

Lux Express работает в 6 странах, где обслуживает более 20 маршрутов. В том числе компания осуществляет рейсы из Петербурга в Хельсинки, Ригу и Таллин.

Lux Express Петербург Финляндия Хельсинки
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