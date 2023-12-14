Одной из главных тем двухдневного саммита ЕС в Брюсселе станет Украина

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Саммит Евросоюза, открывающийся в четверг в Брюсселе, обсудит помощь Украине, расширение ЕС, пересмотр бюджета, оборонные вопросы, войну на Ближнем Востоке, сообщил в письме-приглашении европейским лидерам глава Евросовета Шарль Мишель.

"Мы должны обеспечить Украине постоянную и устойчивую политическую, финансовую и военную поддержку и, в частности, прийти к соглашению о предоставлении 50 млрд евро для ее долгосрочной стабильности", - написал Мишель в своем послании.

По его словам, члены Евросовета "также должны согласиться начать переговоры о вступлении (в ЕС) с Украиной, тем самым дав ей необходимый сигнал и еще больше приблизив к нашей европейской семье".

Комментируя повестку саммита ЕС в преддверии встречи глав государств и правительств 14-15 декабря, высокопоставленный европейский чиновник из аппарата Евросовета подчеркнул, что решение о начале переговоров с Украиной может быть принято только единогласным голосованием европейских лидеров. "Для переговоров о расширении нужно единогласие. Единогласие - это голосование 27 членов союза", - отметил чиновник, отказавшись прогнозировать результат. Этот саммит он назвал трудным, намекнув на позицию венгерского премьера Виктора Орбана, отвергающего переговоры с Киевом, которая еще больше усложнит дискуссии.

Мишель в послании к европейским руководителям отметил, что также "необходимо принимать важные решения в отношении других стран-претендентов на членство, одновременно работая над тем, чтобы сделать союз пригодным для будущего и готовым принять новых членов".

С этими новыми задачами глава Евросовета связал пересмотр многолетнего финансового плана ЕС. Он сообщил, что принял к сведению все опасения и приоритеты государств-членов и выдвинул "предложение, направленное на примирение различных позиций за столом переговоров". Мишель призвал глав государств и правительств стран ЕС к "готовности идти на компромисс ради единства".

В свою очередь председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, объясняя 13 декабря в Европейском парламенте в Страсбурге необходимость пересмотра бюджета ЕС на 2024-2027 годы, первой причиной назвала необходимость "гарантировать Украине стабильное и существенное финансирование в течение следующих четырех лет".

"Мы должны дать Украине то, что ей нужно, чтобы быть сильной сегодня, чтобы она могла стать сильнее за столом переговоров завтра, когда она будет вести переговоры о справедливом и прочном мире для себя", - сказала глава Еврокомиссии, указав также на потребность средств для решения миграционной проблемы и для инвестиций в повышение конкурентоспособности ЕС.

Главы государств и правительств будут обсуждать аспекты политики безопасности и обороны ЕС. В связи с этим председатель Евросовета отметил важность того, чтобы "сделать больше для быстрого достижения целей союза по повышению оборонной готовности". "Мы также должны работать над созданием внутреннего рынка обороны, который имеет решающее значение для укрепления нашего союза в этой области", - написал Мишель европейским лидерам.

События на Ближнем Востоке он также отнес к важным пунктам повестки саммита. "Мы должны призвать к освобождению всех заложников и решительно заняться тревожной гуманитарной ситуацией в секторе Газа. Мы должны решительно поддерживать право Израиля на существование и самооборону от ХАМАС, а также однозначно защищать международное право. Наше более широкое размышление будет включать работу по поиску безопасности и стабильности в регионе и перспектив прочного мира на основе решения о двух государствах", - говорится в его письме.

При этом Мишель напомнил о необходимости борьбы "со всеми формами ненависти, антисемитизма, нетерпимости, расизма и ксенофобии, включая антимусульманскую ненависть".

Среди прочих пунктов повестки встречи ЕС на высшем уровне - миграция и стратегическая программа по реформированию союза с целью его адаптации к дальнейшему расширению.

В завершение саммита будет подведен итог полугодовому председательству Испании в Совете ЕС.